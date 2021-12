Lazio, Immobile fa gli straordinari: vuole tornare subito in forma

Dopo essere guarito dal Covid, l’attaccante della Lazio Immobile fa gli straordinari a Formello per tornare subito in forma

Immobile negativo. Finalmente la Lazio può riabbracciare il suo capitano, dopo l’isolamento. Ciro non si allena a Formello dal 15 dicembre, saltando così gli appuntamenti contro Genoa e Venezia: ora punto tutto sulla gara contro l’Empoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, per recuperare il tempo perso, l’attaccante si allenerà con qualche seduta in più: per lui è fissato un allenamento anche domani, nel pomeriggio, mentre la squadra sarà impegnata solo la mattina.

