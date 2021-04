Lazio, Immobile non segna da 8 giornate: non era mai successo

Ciro Immobile non segna ormai da 8 giornate. Il giocatore biancoceleste non ha mai vissuto un digiuno tanto lungo con la maglia della Lazio

8 gare senza gol in Serie A. A guardare questi numeri, non si direbbe mai che si riferiscano a Ciro Immobile. Eppure è proprio il bomber della Lazio, Scarpa d’Oro 2019/2020, ad essere a digiuno ormai da 8 sfide di campionato, 9 consecutive se consideriamo la Champions.

Una statistica che non preoccupa la Lazio, che può contare anche su altri goleador, ma che sicuramente non fa stare tranquillo il bomber, abituato a ben altre statistiche. Mai, infatti, l’attaccante era stato a digiuno per tante gare con la maglia biancoceleste addosso.