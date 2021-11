Lazio, Immobile presente a Mosca: la decisione di Sarri

Ciro Immobile è partito con la Lazio direzione Mosca, ma Sarri prenderà una decisione solo a ridosso del match con la Lokomotiv

Nonostante i dubbi e anche un po’ di paura, in primis per le basse temperature, Ciro Immobile alla fine è partito con il resto della squadra e sarà quindi presente in quel di Mosca per la sfida di oggi contro la Lokomotiv Mosca.

La decisione però, come riportato da Il Corriere dello Sport, sarà presa soltanto all’ultimo minuto. Il bomber biancoceleste si è allenato poco nelle ultime settimane e ha sentito il polpaccio normalizzarsi solo martedì. La tentazione di lanciarlo dal 1′ non può non essere forte, ma i -7 gradi che c’erano ieri in Russia non possono non portare a riflettere. Intanto Muriqi si prepara. Un dubbio che Sarri si trascinerà fino al fischio d’inizio.

