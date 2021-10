Lazio, Immobile recupera: ma Sarri non esclude la staffetta con l’Inter

La Lazio recupera Ciro Immobile in vista dell’Inter, ma Sarri non esclude la staffetta in attacco

Dieci giorni di riposo, due o tre di differenziato e poi il ritorno in gruppo. Immobile ieri ha completato il primo allenamento – compresi i tiri in porta finali – e davanti a sè ha altri due giorni per ritrovare il massimo della condizione in vista del match della Lazio contro l’Inter. L’infortunio contro la Lokomotiv Mosca – seppur non grave – ha messo il giocatore ai box: Sarri non vuole rischiare uno stop più lungo del previsto e possibili ricadute.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico comunque non vuole rischiare e potrebbe decidere di sostituirlo in corsa e provare il falso nueve con Pedro o Felipe Anderson. Ciro, nel frattempo, lavora al massimo per non mancare all’appuntamento col suo ex allenatore – nonché vecchio amico – Simone Inzaghi.

