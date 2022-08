Lazio, Immobile: «Vittoria meritata, ora serve un salto di qualità da tutti»

Ciro Immobile ha parlato dopo la vittoria della Lazio in rimonta contro il Bologna: le dichiarazioni dell’attaccante

Immobile ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna. Le dichiarazioni del giocatore ai microfoni di Dazn.

TRE PUNTI – «Meritavamo questa vittoria per come era nata e per le difficoltà che si sono create. Abbiamo dimostrato grande carattere. E questo pubblico meritava proprio questo, questa fame di vittoria. Questo gol è per il pubblico».

OBIETTIVI – «Noi vogliamo crescere e migliorare. Sono arrivati tanti giocatori forti e abbiamo ottime potenzialità. Serve un salto dal punto di vista della mentalità».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24