Lazio Inter, 150 milioni di differenza e un punto in campo

In classifica, la differenza tra Lazio e Inter è di un solo punto, ma sul mercato ballano 150 milioni tra le spese dei due club

Un solo punto divide in classifica Lazio e Inter, che domenica si sfideranno in un match che promette spettacolo. Sul mercato, però, i due club hanno una differenza di ben 150 milioni. In sei mesi, i nerazzurri hanno speso precisamente 149 milioni in più rispetto ai biancocelesti, e anche il monte ingaggi fa paura: 145 per il club milanese, 70 per quello capitolino.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli investimenti, in estate e in inverno, sono stati completamente opposti tra i due club, che hanno operato con due filosofie molto diverse. Sul campo, però, la differenza si è vista poco.