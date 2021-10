Lazio Inter, il tributo dell’Olimpico a Inzaghi: striscione e targa – FOTO

L’Olimpico ha accolto con grande calore Simone Inzaghi, arrivato per la prima volta come avversario

Applausi alla lettura delle formazioni, ma soprattutto una camminata sotto la Nord che non è certo passata inosservata. «22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone», questo quello che recita uno striscione apparso in Curva Nord poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter.

L’attuale mister nerazzurro, come postato poi dalla società capitolina, è andato sotto la parte più calda del tifo biancoceleste a salutare coloro che per 22 anni sono stati i suoi tifosi. Cori, applausi, tanta emozione e persino una targa. L’omaggio al tanto ex per non prevede rimorsi e mugugni, se non qualche fischio.