Lazio-Inter, insulti razzisti a Dumfries: il tifoso avrà il Daspo

Il tifoso che ha rivolto ululati di natura razzista in Lazio-Inter riceverà il Daspo, ispettori al lavoro

Dopo l’ennesimo caso razzismo, sarebbe pronto il Daspo per il tifoso che in Lazio-Inter ha indirizzato a Denzel Dumfries degli ululati. Si tratta di un caso semplice per l’identificazione della persona, ripresa chiaramente dalle telecamere e senza mascherina.

Se la Lazio dovesse collaborare per trovare il responsabile non rischierebbe sanzioni. Gli ispettori federali sono già al lavoro per risolvere la questione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.