Lazio, Inzaghi: «Bayern Monaco? Sono tutti forti. Sarà uno stimolo»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i biancocelesti opporsi al Bayern Monaco.

«Io penso che tutte le squadre di prima fascia sono un’elite. Affrontiamo i campioni d’Europa, sarà di stimolo per crescere in questi due mesi. Sappiamo cosa abbiamo fatto, per noi dovranno essere solo motivo di stimolo per arrivarci nel migliore dei modi».