Lazio, Inzaghi: «Perso con tre autogol. Il Bayern ci farà crescere»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta incassata in Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni.

«Penso che siamo stati troppo contratti. Sapevamo l’importanza della gara e il valore dell’avversario ma li abbiamo facilitati contribuendo ai gol. Dobbiamo andare avanti ma sarà uno step che ci permetterà di crescere. Era una partita molto importante, abbiamo avuto un inizio contratto e a volte si indirizzano da episodi. Abbiamo avuto situazioni che non sono stati a nostro favore. Sapevamo il loro valore. Tre gol ce li siamo fatti noi. Avremmo dovuto giocare in modo diverso, anche se la squadra, nonostante il punteggio, ha cercato di stare in partita».