Lazio: Jony ha un ottimo impatto a Cagliari

Jony ha aumentato la pericolosità offensiva della Lazio a Cagliari. Ha spinto molto effettuando cross a profusione

Col Cagliari che bloccava il centro, la Lazio in Sardegna ha attaccato soprattutto sulle corsie esterne. Sono così arrivati cross a profusione, situazioni di gioco che tra l’altro hanno portato ai due gol.

Oltre alla costante spinta di Lazzari, Jony ha avuto un ottimo impatto. Entrato al 55′ al posto di Lulic, l’esterno spagnolo ha effettuato l’enorme cifra di 15 cross, compreso l’assist per Caicedo. Partita incoraggiante per Jony, dopo primi mesi non brillantissimi alla Lazio. Vedremo se troverà più spazio nel proseguo della stagione.