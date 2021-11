Lazio Juve, doppietta e record per Bonucci: la statistica

Con la sua doppietta contro la Lazio, Leonardo Bonucci ha centrato un record per un difensore: ecco quale

La doppietta di Leonardo Bonucci ha permesso alla Juve di mettere al tappeto la Lazio e conquistare tre punti fondamentali in classifica. Due reti che permettono al numero 19 di eguagliare un record.

Come riferito da OptaPaolo, era dal 2007 che un difensore non metteva a segno una doppietta dal dischetto. In quel caso fu Maurizio Domizzi a segnare una doppietta dagli undici metri in un Napoli-Juve.