Lazio, la concorrenza per Santos Borré si fa serrata: i dettagli

La Lazio già si muove sul mercato e punta Santos Borré del River Plate: la concorrenza in Europa, però, comincia a farsi più serrata

Mancano ancora 10 partite alla fine della stagione, ma la Lazio sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato. I biancocelesti, infatti, hanno già messo gli occhi su Santos Borré, attaccante colombiano in forza al River Plate.

Tuttavia, come riportato da Transfermarkt sul proprio profilo Twitter, la concorrenza per il giocatore comincia a farsi sempre più agguerrita. Infatti, sulle tracce di Borré ci sarebbero anche Porto, Feyenord e Celta Vigo, pronte a dare battaglia al club capitolino. Chi la spunterà in questa lotta europea?