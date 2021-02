Lazio, la rifinitura anti Inter: dubbio Radu, Patric in vantaggio su Musacchio

Prove tattiche a Formello. Inzaghi prova la Lazio anti Inter: Patric favorito a Musacchio, in dubbio Radu, Immobile e Correa in tandem

Non ha dato informazioni incoraggianti, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa. A preoccupare, infatti, sono le condizioni di Radu: il difensore ha riportato un fastidio muscolare e il forfait per la gara di domani sembra sempre più una certezza. A Formello, durante la rifinitura, ha svolto solo parte dell’allenamento, saltando la fase delle prove tattiche: per Inzaghi si apre così il ballottaggio per completare il terzetto arretrato. Se il romeno dovesse sventolare bandiera bianca, al suo posto scalerebbe Acerbi, in mezzo Hoedt, mentre a destra Patric sembra essere il favorito.

Resta invece invariata il resto della formazione: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si spartiscono il centrocampo; Lazzari e Marusic le corsie laterali; Immobile e Correa in tandem in attacco. Il mister potrà però contare anche su Caicedo e Cataldi, tornati a pieni servizio.