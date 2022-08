Lazio, Lazzari: «Volontà e cuore ci hanno premiato, ora abbiamo un obiettivo»

Nel post partita di Lazio-Bologna, è Lazzari a commentare il risultato ai canali ufficiali del club biancoceleste

Intervistato da Lazio Style Radio, è Lazzari a commentare la gara contro il Bologna.

PARTITA– «Non ci aspettavamo l’inizio così complicato, ma non abbiamo mollato e ne siamo venuti a capo. Non era facile contro una squadra così fisica, hanno difeso in dieci dietro alla palla, ma la nostra volontà e il cuore ci hanno premiato».

SQUADRA MATURA– «Siamo una squadra più matura, soprattutto un anno alle spalle con Sarri. Abbiamo vinto una partita importante, ma non montiamoci la testa. Abbiamo messo cuore e intensità per reggere l’urto del Bologna: ora vogliamo fare più punti possibile per arrivare al meglio prima della sosta».

