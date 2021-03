Lazio, le condizioni della squadra verso la Juventus

A due giorni della sfida contro la Juventus a Torino, la Lazio conta i giocatori: aumentano le assenze in casa biancoceleste

Siamo ormai nell’antivigilia di un’altra importantissima sfida per la stagione della Lazio, che sabato affronterà la Juventus nella gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino le due squadre si scontreranno per proseguire nella corsa Champions, ma entrambe dovranno farlo a ranghi ristretti.

Infatti, come alla Juve mancano alcuni giocatori fondamentali, anche la compagine di Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune assenze importanti. Oltre ai soliti Luiz Felipe e Radu, in fase di recupero dopo le operazioni, si è aggiunto alla lista degli indisponibili anche Manuel Lazzari, a cui ieri è stata diagnosticata un’elongazione al polpaccio. Inoltre, altri uomini della formazione biancoceleste sono apparsi visibilmente affaticati nelle ultime partite, in particolare Lucas Leiva e Ciro Immobile.