Lazio Lecce: le chiavi tattiche del match

La partita col Lecce sarà molto importante per la Lazio di Inzaghi. Bisogna consolidare la zona Champions League

La Lazio di Inzaghi ha l’occasione di consolidare il piazzamento in Champions League. Il Lecce in casa è uno degli avversari teoricamente più agevoli, in quanto è la squadra che in Serie A concede di più.

I salentini si difendono con un 433 che tenta di coprire il centro del campo. Per questo i biancocelesti dovranno essere bravi nello sfruttare la spinta degli esterni, con Lazzari che può dare molto in ampiezza. Si tratta di una partita da non sbagliare.