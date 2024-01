Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in Comune in in occasione dei 124 anni del club biancoceleste

PAROLE – «Siamo abbastanza contenti, veniamo da una partita che rappresenta la conferma di essere la prima squadra della Capitale. Noi cerchiamo di vincere sempre con il merito, lo dico sempre ai miei giocatori. Stiamo costruendo un club forte dal punto di vista infrastrutturale ed economico. Tutto si può dire meno che siamo razzisti e discriminiamo le persone. Nel cda c’è il presidente della Fondazione shoah. La Lazio è questo, fu anche insignita del titolo di Ente Morale. Essere laziali è uno stile di vita. Non facciamo chiasso, ma ci siamo con orgoglio, dignità e rispetto. Nuovo stadio? Chiedo al sindaco due cose: Lotito non si è dimenticato dello stadio. Porta avanti una politica sana, della formica e non della cicala. Fatti e non parole. Sa che ci sono i sabotaggi e cerca di muoversi in sordina per arrivare alla meta. Ci sono lavori in corso, ci sono i cartelli stradali lavori in corso. Stiamo lavorando per presentare una cosa alla quale non si può dire no. Recuperare la storia e coltivare i sentimenti di sempre. Fu detto che Lotito voleva fare una speculazione, ma presenterò un recupero di una situazione che rappresenta orgoglio dei romani. Sono convinto che a livello politico lei sindaco sarà favorevole».