Incontro Lotito-Sarri, è gelo in casa Lazio con Tare: le ultime

Non è un momento semplice in casa Lazio, non tanto per le situazioni di campo, ma per quello che riguarda il gelo in società tra Sarri e Tare. Ieri all’Olimpico c’è stato un faccia a faccia tra Lotito e Sarri, che avrebbe ribadito la diatriba con il diesse.

Bocciato il mercato e il tecnico l’ha fatto capire anche facendo giocare la vecchia guardia in Coppa Italia. Lo scrive Il Messaggero.