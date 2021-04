Lazio, Luis Alberto ci prova: lavoro individuale per essere convocato

Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis di Luis Alberto per la contro lo Spezia

Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis di Luis Alberto per la contro lo Spezia.

Come riferito da LaLazioSiamoNoi, lo spagnolo oggi ha lavorato a Formello svolgendo una sessione individuale in cui ha corso e ha svolto qualche esercizio con il pallo. Il giocatore proverà ad andare in panchina nonostante la distorsione alla caviglia destra.