Lazio, Marusic: «Abbiamo chiuso l’anno nel migliore dei modi»

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della sfida contro il Frosinone.

PAROLE – «Cosa rappresenta questa vittoria? Una vittoria importante per tutti noi, abbiamo chiuso l’anno nel migliore dei modi. Abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene, abbiamo giocato con tanta voglia e abbiamo portato il risultato a casa. Confronto? Ci siamo detti che non dobbiamo mollare, di continuare a giocare come sempre. Siamo riusciti a cambiare il risultato e abbiamo vinto. In questa settimana abbiamo parlato tanto. Cosa è cambiato? Un momento molto importante per tutti noi, siamo riusciti a pareggiare. Avevo la sensazione che potessimo fare anche altri gol e ci siamo riusciti, abbiamo vinto una partita che sapevamo essere importante. Cosa ci insegna? Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo solo lavorare e migliorare, il 7 gennaio dobbiamo ripetere la prestazione di questa sera».