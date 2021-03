Lazio, Marusic: «Vittoria fondamentale, oggi non era facile»

Marusic, terzino della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Adam Marusic, terzino biancoceleste, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni per i microfoni di Lazio Style Radio.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

«Vittoria fondamentale, oggi non era facile. L’Udinese ultimamente gioca un calcio molto bello, dovevamo continuare così, siamo vicino al quarto posto e dobbiamo continuare così. Questo è un ottimo momento per la sosta, abbiamo due settimane per recuperare. Ho lavorato tanto e sono migliorato tanto, andiamo avanti tutti insieme. Oggi gli ultimi dieci minuti siamo andati troppo indietro e loro hanno tirato tanto, ma abbiamo vinto».