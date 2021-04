Lazio, Milinkovic-Savic sempre più decisivo: il dato in zona gol

Sergej Milinkovic-Savic è sempre più decisivo per la Lazio in zona gol. A dirlo sono soprattutto i numeri e le statistiche

Il gol realizzato domenica scorsa all’ultimo respiro contro il Verona ha dimostrato quanto Milinkovic sia ormai fondamentale e decisivo per questa Lazio in zona gol. A dire e a confermare questo sono tra l’altro in primis anche i numeri.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Infatti, basandosi sulle statistiche diffuse dalla Lega Serie A in vista del match di domenica contro il Benevento, il serbo ha preso parte a 15 gol in questo campionato, realizzando sette reti e otto assist. Il Sergente non ha mai fatto meglio in una singola stagione. Queste cifre erano state da lui raggiunte nel 2017/2018, ma ora il centrocampista ha tutto il tempo per migliorare se stesso.