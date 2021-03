Lazio, obiettivo Champions League: per il quarto posto serve qualcosa in più

Sulle pagine del Corriere dello Sport, la media punti Lazio negli ultimi finali di stagione. Per la Champions serve qualcosa in più

La corsa all’ambito quarto posto prosegue, tra alti e bassi in quel di Formello. Sono tante le aspiranti all’ultimo posto disponibile per centrare la qualificazione in Champions, e la Lazio è tra quelle. I biancocelesti, dopo un gennaio super, hanno rallentato a ridosso degli ottavi di finale contro il Bayern, anche se nelle ultime due giornate di campionato sembrano aver ripreso la marcia.

Per centrare la qualificazione nell’Europa che conta però, serve di più. Nell’analisi del Corriere dello Sport, la media punti dei biancocelesti negli ultimi impegni delle scorse stagioni, sempre in calando. Negli ultimi 11 turni del 16/17 17 punti (1,54 a partita), stagione 17/18 20 punti (1,81), stagione 18/19 14 punti (1,27), mentre nella scorsa stagione 16 punti (1,45).