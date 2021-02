Lazio regina del 2021: 16 punti in 6 gare, solo il Manchester City ha fatto meglio

La Lazio ha iniziato il 2021 come meglio non poteva: 16 punti conquistati in 6 gare, solo il Manchester City ha fatto meglio

La Lazio è la regina di questa primissima parte di 2021. I biancocelesti a gennaio hanno tenuto un ritmo da scudetto, conquistando la bellezza di 16 punti in sei partite con cinque vittorie consecutive (l’unico pareggio risale al 3 gennaio contro il Genoa).

In questo periodo ha fatto meglio di tutte le concorrenti e ha recuperato – prendendo in considerazione le altre grandi – un punto alla Juventus, tre alla Roma, quattro al Milan e cinque all’Inter. Particolare il discorso relativo all’Atalanta che nel 2021 ha disputato una gara in più avendo recuperato anche la partita con l’Udinese: in sette partite i bergamaschi hanno ottenuto 14 punti, quindi due in meno di quanti non ne abbia totalizzati la Lazio giocando solo sei incontri. In Europa nel 2021 solo il Manchester City ha collezionato più punti della Lazio (18), mentre a pari merito con i biancocelesti figura l’Eintracht di Francoforte (16).