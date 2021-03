Lazio, bisogna blindare Marusic: prove tecniche di rinnovo

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Adam Marusic. La Lazio vuole blindarlo

Non solo il rinnovo di Inzaghi, in casa Lazio tiene banco anche quello di Adam Marusic. Si era già cominciato a trattare prima del gol di Udine, ma ora c’è un motivo in più per stringere l’accordo. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul contratto del montenegrino. Marusic guadagna circa 800mila euro, e punta a raddoppiare l’ingaggio, il contratto è in scadenza nel 2022. Il procuratore Kezman e Tare sono in buoni rapporti, ma coi contratti, soprattutto in scadenza, non è mai facile.

La Lazio ha proposto un prolungamento fino al 2026, ma tra domanda e offerta non c’è ancora intesa. L’esterno è diventato insostituibile per Inzaghi, ha colmato il vuoto sulla fascia sinistra, e proprio il cambio di posizione ha completamente ribaltato il suo percorso in biancoceleste. L’arrivo di Lazzari la scorsa stagione aveva messo in dubbio la sua permanenza, mettici poi vari infortuni muscolari, Marusic non era riuscito a imporsi. Quest’anno la rivoluzione: esterno a sinistra nel 352 con licenza di attaccare e colpire. Dopo Acerbi, è il più utilizzato da Inzaghi, ben 26 partite su 27, 23 da titolare.