Lazio, ritiro a oltranza indipendentemente dalla Fiorentina: la situazione

La Lazio potrebbe restare in ritiro anche in caso di risultato positivo contro la Fiorentina: la situazione

Un ritiro a oltranza. Potrebbe essere questa la strategia in casa Lazio, indipendentemente dal risultato con la Fiorentina. L’obiettivo di Lotito infatti sarebbe abbastanza chiaro.

Come rivelato da Il Messaggero, il patron vorrebbe una scossa definitiva. Un qualcosa che non dovrebbe succedere solo in campionato contro i viola, ma anche nei match successivi. Il pensiero va alle sfide di sabato con l’Atalanta e poi giovedì prossimo in Europa League contro il Marsiglia. Queste due trasferte e le tre partite ravvicinate potrebbero essere la svolta, visto che le tre sfide in una settimana sono a oggi il vero punto dolente.

