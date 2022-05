Lazio Romagnoli, potrebbe restare in rossonero: il motivo

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, potrebbe restare in rossonero: la trattativa con la Lazio sembra essersi fermata

La Lazio e Romagnoli potrebbero non trovarsi mai alla fine. Nonostante sia in scadenza con il Milan, il centrale non sta riuscendo a trovare l’accordo con i biancocelesti.

La proposta di Lotito è molto più bassa rispetto a quanto Romagnoli percepisce al Milan, ed ecco perché potrebbe restare in rossonero. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.