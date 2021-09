Lazio, Sarri e lo staff fanno le ore piccole: così si prepara il primo derby

È la viglia del derby, Lazio contro Roma, Sarri contro Mourinho. Ecco come l’allenatore biancoceleste sta preparando al meglio la sfida

Il bunker di Formello come quartier generale per preparare il derby, scrive La Gazzetta dello Sport sottolineando come Maurizio Sarri stia preparando la gara con la Roma.

Formello è la casa dell’allenatore che momentaneamente si è sistemato là nella stanza della foresteria riservata al tecnico. Una soluzione spartana, ma necessaria all’inizio di un nuovo percorso. Sarri e i suoi collaboratori stanno facendo le ore piccole, tra nuvole di fumo di sigarette, per riunioni fiume con lo scopo di allestire il miglior piano partita. In ballo non c’è solo il destino della sfida con la Roma, ma più in generale la scommessa di ‘sarrizzare’ la Lazio.