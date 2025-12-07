Lazio, testa al Bologna: Sarri valuta la possibilità di schierare una sorpresa. Ecco le ultimissime sui biancocelesti

Lazio, Sarri lavora per portare a casa i tre punti e rilanciare i biancocelesti: possibile una nuova chance per quanto riguarda la difesa

La vigilia di campionato si presenta atipica per i biancocelesti: dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, il tecnico Sarri ha concesso un giorno di riposo, per poi organizzare una doppia seduta di allenamento prima della partita. La scelta evidenzia la volontà della Lazio di mantenere alta la concentrazione e di affrontare il Bologna nel migliore dei modi. La squadra ha lavorato principalmente su schemi tattici, movimenti difensivi e palle inattive, elementi che potrebbero fare la differenza in un match equilibrato.

Per la partita contro il Bologna, la Lazio dovrebbe presentare pochissimi cambi rispetto all’undici sceso in campo in Coppa Italia. L’unica certezza riguarda la porta, dove tornerà Provedel a sostituire Mandas. In difesa, Nuno Tavares è in vantaggio su Pellegrini per completare il quartetto difensivo, confermando la presenza di Gila, Romagnoli e Marusic. La linea mediana della Lazio sarà presumibilmente composta da Guendouzi, Vecino e Basic, con Dele-Bashiru pronto a subentrare nella seconda parte del match. Tra i convocati si rivedrà anche Cataldi, recuperato dall’infortunio al polpaccio e tornato a lavorare in gruppo; resta invece fuori Rovella, operato per la pubalgia e atteso al rientro in campo a gennaio.

In attacco, la Lazio dovrebbe confermare Castellanos come punta centrale, in vantaggio su Dia, mentre Noslin partirà dalla panchina. Le fasce vedranno Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, con Cancellieri pronto a guadagnare minuti nel secondo tempo, come già accaduto nel finale della partita contro il Milan.

La preparazione della Lazio riflette la volontà di Sarri di non lasciare nulla al caso: ogni dettaglio tattico e fisico è curato per affrontare un Bologna che si presenta come avversario insidioso, capace di mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica. Il ritorno di giocatori chiave come Provedel e Cataldi aumenta le opzioni a disposizione del tecnico, dando maggiore equilibrio alla squadra.

In vista della partita, la Lazio punta a consolidare il buon momento e a mantenere alta la pressione nella corsa ai posti europei. Ogni sessione di allenamento a Formello serve a rafforzare la preparazione fisica e mentale della squadra, assicurando che i biancocelesti siano pronti a dare il massimo sul campo contro il Bologna.