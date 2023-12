Lazio, Sarri: «Vittoria che poteva essere più ampia. Kamada difficile da interpretare»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo il match giocato contro il Frosinone: le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Frosinone.

LE PAROLE – «La Lazio di Maestrelli è qualcosa di emozionante, alla cena di Natale ho visto Martini ed è stato molto toccante. Partita? Ci sono due aspetti che mi rendono fiduciosi: siamo andati sotto in maniera discutibile e poi la reazione dello stadio quando eravamo sotto. Potevano fischiarci e invece ci hanno sostenuto e hanno permesso una nostra reazione caratteriale che prima ci è mancata. Il risultato poteva essere più ampio. Certi giocatori avevano bisogno di un pò di tempo, Castellanos è un pò più adulto, Isaksen è molto giovane. Ci ha messo poco, ormai sono quasi due mesi che sta giocando su questi livelli. Il ragazzo sta crescendo così come Castellanos. Aveva il peso del gol che mancava e dopo che si è sbloccato si è visto. All’inizio della stagione la difesa era poco protetta. Ora la situazione è leggermente cambiata. Patric e Gila stanno facendo bene, peccano un pò di fisicità. Hanno anche buon palleggio anche se su questo campo è impossibile giocare. Kamada? Difficile da interpretare. Per cultura è molto chiuso, è più difficile farlo sbloccare. Io ci spero ancora perchè a Francoforte avevo visto un giocatore importante. Felipe Anderson? Non è in un momento positivo. Ero convintissimo che avrebbe fatto bene, ieri in allenamento è stato devastante. Oggi i primi 15 minuti ha fatto bene poi si è perso e stavolta sono dovuto intervenire togliendolo nonostante la stima che ho per lui».