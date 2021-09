Lazio, Savic e Luis Alberto appannati: Sarri vuole riaccendere le sue stelle

Milinkovic Savic e Luis Alberto sono le stelle della Lazio. Sarri spera di poterli riaccendere nella gara contro il Cagliari

Senza le sue stelle, la Lazio ha perso l’orientamento. Nelle gare contro Milan e Galatasaray, Milinkovic e Luis Alberto non hanno illuminato il cammino della squadra: al primo si rimprovera l’errore e quel gol sprecato di giovedì, al Mago di essere troppo lezioso senza mai incidere davvero.

Come riporta La Gazzetta Sportiva, Sarri ha comunque difeso i suoi ragazzi: «Col 4-3-3 chiediamo qualcosa di diverso, hanno grande dinamismo, sono giocatori di qualità e io penso che chi ha qualità possa adattarsi a ogni modo di giocare».

Contro il Cagliari toccherà di nuovo a loro, proprio come contro Empoli e Spezia: in Toscana, il serbo avevo riagguantato subito il pareggio; mentre, una settimana dopo, Luis Alberto ha fornito 3 assist e siglato un gol. Se i due risplenderanno, la Lazio non potrà che fare altrimenti.