Lazio Torino, ecco le due possibili date per il recupero

Lazio Torino, iniziano a valutarsi le possibili date per giocare la gara. Intanto si aspetta il ricorso al Collegio di Garanzia

In attesa di conoscere il terzo atto in Tribunale di Lazio-Torino, si iniziano a valutare le possibili date in cui le due squadre si affronteranno. Come riporta il Corriere dello Sport, prima di tutto bisognerà attendere la fine dei ricorsi e dei controricorsi: la società romana si rivolgerà al Collegio di Garanzia, sperando nel ribaltone – difficile – della sentenza.

Nel frattempo si valuta il calendario per incastrare questo impegno: 29 aprile e 19 maggio sono i giorni presi in considerazione, visto anche lo spostamento della Coppa Italia al Mapei Stadium.