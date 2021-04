Lazio, una squadra d’assalto: nessuno segna di più nei primi 15′

La Lazio parte sempre all’assalto in questo campionato: i biancocelesti hanno segnato più di tutti nei primi 15 minuti di partita

Un campionato complicato quello della Lazio, vista soprattutto l’agguerrita concorrenza per l’obiettivo quarto posto. Tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi, nonostante i vari problemi, continua a lottare per cercare di raggiungere un’altra qualificazione in Champions League, lanciandosi all’assalto in ogni partita.

Infatti, come riportato dalla Lega Serie A, i biancocelesti sono la compagine che ha segnato di più nei primi 15 minuti di gara: sono ben 10 le reti realizzate dalla Prima Squadra della Capitale nel primo quarto d’oro di gioco, come nessun altro nel campionato italiano.