Lazzari: «Sono stupito dal Cagliari. Godin lotta per la salvezza»

L’ex rossoblù Andrea Lazzari ha parlato in un’intervista radio, raccontando del suo passato e toccando anche il tema Cagliari attuale

Ha vestito la maglia del Cagliari dal 2008 al 2011 ed ora milita in Eccellenza, alla Vigor Senigallia. Andrea Lazzari, ex centrocampista rossoblù, è stato intercettato dai microfoni di tmw radio e si è raccontato un po’. Tra gli argomenti trattati non poteva non esserci l’andamento della squadra sarda.

«Mi stupisce che il Cagliari sia così in basso, ci sono grandi giocatori che hanno fatto bene fino all’anno scorso, ma questo non sta andando come sperava la società. Hanno fatto un mercato di nomi, ma stanno tentennando. Gente come Godin che lotta per la salvezza? Mi ricorda un po’ quanto successe nell’anno in cui arrivai a Firenze. L’obiettivo era almeno l’Europa League, ritrovarsi a lottare per la salvezza è qualcosa che non ti appartiene e in certe situazioni è dura venirne fuori».