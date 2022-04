Le Mée: «Dopo Dybala mi aspetto più un talento che un super colpo»

Il procuratore francese commenta il mercato della Juve per rimpiazzare l’argentino, tra scommesse e nomi pronti

Intervistato da Tuttosport, Yvan Le Mée commenta il mercato della Juve dopo l’uscita di Dybala:

LA DICHIARAZIONE – «Peccato per Paulo. E’ un grande talento, spesso decisivo, però negli ultimi due anni è stato sfortunato a livello di infortuni. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé sono sempre in campo, lui invece ha saltato diverse partite. Dybala lo vedo all’Inter o al Psg, con Messi, perché sono due club sempre molto attivi sui parametri zero. Chi sarà il dopo Dybala alla Juventus? Mi aspetto più un talento che un super colpo dopo l’investimento per Vlahovic. Senza dimenticare che il prossimo anno tornerà anche Chiesa. Accanto a Dusan e Federico, che hanno qualità, fame e spirito Juve, vedrei bene Raspadori del Sassuolo. O Zaniolo: che tripletta in Conference League!»