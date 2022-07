Le ultime sull’infortunio di Pogba: fissato un nuovo consulto medico

Le ultime sull’infortunio di Pogba e le strade che il francese avrebbe a disposizione dopo il prossimo consulto medico: i dettagli

Dopo giorni di riflessione sul finire o meno subito sotto i ferri, Paul Pogba è pronto ad ascoltare i consigli di un nuovo specialista per il suo infortunio al menisco.

Come riferisce Tuttosport, nella giornata di lunedì il centrocampista della Juve sarà a Lione per incontrarsi con Cottet-Sonnery. Due, al momento, le strade: in caso di operazione saranno 40/60 i giorni di stop, mentre se si dovesse decidere di non procedere su questa strada il francese salterebbe il Mondiale e resterebbe fermo 3/4 mesi.