Leao Milan, il portoghese è da record! Contro il Parma il rossonero ha raggiunto un nuovo traguardo personale. Ecco quale

Parma Milan, Leao entra nella storia dei rossoneri? Il portoghese eguaglia il suo primato personale, i dettagli

Il Milan deve accontentarsi di un 2-2 amaro contro il Parma, dopo aver accarezzato la vittoria grazie al doppio vantaggio firmato da Saelemaekers e Leão. Sembrava tutto in discesa per i rossoneri, ma la reazione degli emiliani con Bernabé e Delprato ha gelato San Siro, fissando il risultato sul pari.

Un’occasione persa per consolidare la vetta della classifica: la squadra resta comunque nelle posizioni di vertice, ma il rammarico è forte per i punti sfumati che avrebbero potuto rafforzare la leadership.

Leao, trascinatore con numeri da fuoriclasse

Al di là della delusione finale, la gara ha confermato lo stato di forma scintillante di Rafael Leão. L’attaccante portoghese non solo ha trovato la rete, ma ha impreziosito la sua prestazione con giocate di qualità e statistiche impressionanti, ribadendo il suo ruolo di trascinatore assoluto nell’attacco milanista.

Le statistiche fornite da Opta sottolineano il suo impatto:

Da inizio ottobre 2025, nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A rispetto a Rafael Leão: sono ben cinque (quattro reti e un assist).

rispetto a Rafael Leão: sono ben (quattro reti e un assist). Inoltre, tra i giocatori che hanno disputato al massimo cinque incontri da titolari in questa stagione di Serie A, nessuno ha segnato più gol di Rafael Leão (quattro), a pari merito con il compagno di squadra Christian Pulisic.

