Lecce, Barak: «Con la Spal non si gioca solo per i tre punti»

Barak suona la carica in vista dell’incrocio tra Lecce e Spal in Serie A, decisivo in chiave salvezza. Le parole del ceco

Lecce-Spal sarà una delle partite più importanti per le due formazioni in lotta per la salvezza. Ecco le parole all’Ansa di Barak, nuovo acquisto dei pugliesi, a riguardo.

«Sfida con la Spal? La prepareremo allo stesso modo degli altri incontri, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Ovvio che sarà una gara difficilissima: non si gioca solo per i tre punti, ma per qualcosa di più».