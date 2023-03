Lecce, Baroni: «La Fiorentina è una squadra forte: ha qualità e calciatori importanti»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina

FIORENTINA – «La Fiorentina è una squadra forte: ha qualità e calciatori importanti, è in netta ascesa, ci aspetta un match molto complicato in uno stadio caldo. Contenti per le convocazioni nelle nazionali: questo è uno sport ed è merito di tutti quando si raggiungono risultati così importanti. La squadra c’è dal punto di vista prestativo e produttivo».

CAMPIONATO – «Noi stiamo facendo il campionato che il Lecce doveva fare alla vigilia. Sono sempre sereno e concentrato, assolutamente: ma non solo io, anche il mio staff e tutto l’entourage. Nella vita occorre equilibrio».