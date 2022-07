Lecce, Baroni: «Samek è interessante, su Di Francesco vediamo». Le parole del tecnico dei salentini

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo l’amichevole disputata col Parma.

MATCH – «E’ stata una gara positiva, era il nostro ultimo test: ci ha permesso di preservare qualche giocatore, abbiamo visto due ragazzi come Berisha e Gonzalez che hanno dato buone risposte. Al tempo stesso, ci è servito per accelerare l’ingresso dei nuovi arrivi. Ho chiesto una prestazione vera, la squadra l’ha fatto. Dobbiamo lavorare, ma il lavoro non ci spaventa».

SAMEK E DI FRANCESCO – «So del ragazzo, è un profilo giovanissimo e interessante, che ha fatto delle esperienze. Verrà ad arricchire la nostra rosa. Il calcio non ha età, sarà un campionato difficile e dovremo accelerare l’ingresso di questi ragazzi. Su Di Francesco non lo so, è un profilo interessante ma vediamo perché la società non mi ha comunicato niente».