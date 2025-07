Lecce, Corvino presenta Di Francesco: «Abbiamo conquistato una grande salvezza. Ho scelto lui per questo motivo» - Calcio News 24

Lecce, Corvino presenta Di Francesco: «Scelta voluta, crediamo nel suo riscatto». Le parole del dirigente giallorosso

Il Lecce riparte da Eusebio Di Francesco. È lui il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza giallorossa per guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie A. A ufficializzarlo è stato il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, durante una conferenza stampa in cui ha spiegato le ragioni della scelta e tracciato la visione del club per il futuro.

«È una scelta voluta – ha dichiarato Corvino – Di Francesco ha tutte le qualità per fare bene qui da noi. Porta con sé entusiasmo, stimoli e la voglia di riscattarsi dopo esperienze complesse. È un grande professionista e siamo convinti che Lecce possa essere il contesto ideale per esprimere tutto il suo potenziale».

Il progetto del Lecce, infatti, non si basa solo su numeri o risultati, ma su una filosofia chiara: quella della coesione, del lavoro condiviso e della crescita costante. «Noi aiuteremo lui e il suo staff a dare il meglio – ha aggiunto Corvino – e loro faranno lo stesso con noi. In questo club si lavora come in una famiglia, ed è fondamentale per affrontare insieme un percorso che, come sappiamo, non è mai semplice».

L’arrivo di Di Francesco al Lecce rappresenta anche una scommessa per entrambe le parti. Da un lato, l’allenatore ha la possibilità di rilanciarsi dopo anni difficili, dall’altro la società punta su un tecnico esperto, ma ancora motivato e affamato di risultati. «C’è sintonia tra di noi – ha sottolineato Corvino – ed è questo il punto di partenza per un’avventura condivisa. La nostra storia recente parla chiaro: siamo in Serie A per il quarto anno consecutivo, e questo è un traguardo importante per una realtà come la nostra».

Il messaggio è chiaro: il Lecce non vuole fermarsi. Dopo aver consolidato la sua presenza nella massima serie, il club salentino punta a proseguire il suo percorso di crescita, mantenendo i valori che lo hanno portato fin qui. «Vogliamo far continuare questa favola – ha concluso Corvino – e Di Francesco è la persona giusta per scriverne il prossimo capitolo».

La città di Lecce, la tifoseria e l’ambiente giallorosso sono pronti ad accogliere il nuovo allenatore, nella speranza che il connubio tra ambizione e appartenenza porti ancora soddisfazioni.