Lecce, Falcone: «Inizia un nuovo campionato e dobbiamo farci trovare pronti»

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato della squadra giallorossa prima della ripresa del campionato

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Sarà un po’ strano per tutti. Inizia un nuovo campionato e dobbiamo farci trovare pronti per portare l’obiettivo a casa il prima possibile. Lazio? Lo sento come un derby. Sono cresciuto a Roma di fede giallorossa. E’ la prima volta che gioco contro la Lazio, lo sento come un derby. Ora che sono stato a casa, in questi giorni di Natale, mi hanno un po’ fatto delle battute la mia famiglia che resta romanista. Lo sento come un derby però cercherò di stare tranquillo come sempre e dare il mio contributo alla squadra».