Lecce, Gonzales: «Penso solo al presente, l’ingaggio non è importante»

Lecce, le parole di Joan Gonzales: «In estate ho fatto di tutto per restare in prima squadra, alla fine ce l’ho fatta»

Joan Gonzales, centrocampista spagnolo del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVI – «Sono un ragazzo che pensa al momento, al presente. In estate ho fatto di tutto per restare in prima squadra. Alla fine ce l’ho fatta. È stato un bel inizio di stagione per me e per la squadra. Ai miei compagni della primavera dico di provarci e dare il massimo perchè se io ce l’ho fatta ce la possono fare anche loro. Berisha, Samek, Vulturar e Burnete sono profili interessanti. Non penso all’ingaggio, non è importante al momento

UMTITI – «È un onore avere in squadra Umtiti e soprattutto aver ricevuto i complimenti da parte sua, devo ringraziarlo. Atmosfera? C’è pressione ma quando stai giocando pensi solo a giocare.».

PARTITA COL BOLOGNA – «Sarà una partita difficile, proveremo a vincerla perchè ci servono i tre punti. Io al posto di Ferguson? Sono affari esterni a me».