Lecce-Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Coppa Italia Lecce-Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Via del Mare si giocherà la gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia tra Lecce-Sassuolo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rebic, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Doig; Iannoni, Boloca, Thorstvedt; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso.

Orario e dove vederla in tv

Lecce-Sassuolo si gioca alle ore 16.00 di martedì 24 settembre per il secondo turno della Coppa Italia. Verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sul Canale 20 di Mediaset sul digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.