Lecce, Sticchi Damiani: «Tante assenze, ma il gruppo ha forza morale»

Il commento del presidente del Lecce Sticchi Damiani dopo la vittoria per 2-1 sulla Spal fra le mura del Via del Mare

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha sottolineato la prova di carattere offerta dal Lecce contro la Spal, nonostante la lunga lista di infortunati. Ecco le parole del numero uno dei salentini in zona mista, raccolte da Tuttomercatoweb.com.

«È la vittoria delle difficoltà, la terza consecutiva in una situazione di emergenza assoluta. Oltre a Farias, Babacar e Gabriel, anche Saponara, Rispoli e Falco si sono infortunati. Per noi sono davvero tante assenze, ma per fortuna il gruppo ha dimostrato di avere forza morale: dopo due vittorie, ha tirato fuori una prestazione di carattere e ha vinto con i denti. Questo è un segnale fortissimo, oggi meritano tutti un abbraccio e un grazie».