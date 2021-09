Leicester Napoli, Spalletti per sfatare il tabù inglese. E gli azzurri non vincono da 40 anni

In casa del Leicester, Luciano Spalletti vuole sfatare il suo personale tabù contro le inglesi. Il Napoli, invece, non vince in Inghilterra da oltre 40 anni

Il Napoli, dopo un inizio scoppiettante in campionato, torna a respirare anche l’aria europea e lo fa in Inghilterra giocando in casa del Leicester. In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha dichiarato che non snobberà l’Europa League e quella con le Foxes assume sin da subito le forme di un crocevia importantissimo per le sorti del girone. In più, il tecnico azzurro deve sfatare un personale tabù. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle otto precedenti trasferte inglese Spalletti non ha mai vinto tra Roma e Zenit St. Pietroburgo. Un bottino magro che stare vuole essere rimpinguato.

L’ultima vittoria del Napoli, invece, nella terra di Albione è datata ben 1970 quando la squadra allenata da Beppe Chiappella battè lo Swidon Town nel Trofeo angio-italiano.