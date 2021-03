Leicester, no al riscatto di Under: il turco tornerà alla Roma

Il Leicester non eserciterà il riscatto di Cengiz Under al termine della stagione: l’esterno turco farà così ritorno alla Roma

Il Leicester non eserciterà il riscatto di Cengiz Under al termine della stagione. L’esterno turco farà così ritorno alla Roma e sarà successivamente girato in prestito a un altro club.

Questa l’indiscrezione lanciata dal portale Sporx. Le Foxes non sono convinte di spendere 25 milioni di euro, visto lo scarso rendimento mantenuto durante la sua prima esperienza in Premier League.