Leonardo: «Cristiano Ronaldo al PSG? Mercato fluido»

Leonardo su Ronaldo al PSG: «Non ci sono trattative, ma…». Le dichiarazioni del direttore sportivo dei parigini

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha commento a RMC le voci che vorrebbero i pargini interessati all’asso della Juventus Cristiano Ronaldo.

CRISTIANO RONALDO – «Ci fa piacere che il PSG sia sempre accostato a tutte le trattative. Va bene. Il mercato è molto fluido, c’è movimento. Il PSG è altamente desiderato, in generale. Tutti i grandi giocatori gradiscono il PSG. È qualcosa che deve essere valorizzato. Siamo sempre in grado di parlare con i grandi giocatori, che vorrebbero venire. Ma non abbiamo trattative in corso per un nuovo giocatore».

MESSI – «Siamo concentrati su questa stagione. Stiamo monitorando il mercato, ma non abbiamo iniziato nessuna trattativa con altri club per il futuro: pensiamo prima ai rinnovi. Stiamo parlando con Neymar e Mbappé per i rinnovi e le trattative sono in stato avanzato. Non abbiamo nessuna preoccupazione in questo momento».