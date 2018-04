Lewandowski apre al Real: «Non potrei dire di no»

Robert Lewandowski apre alla cessione al Real Madrid: l’attaccante potrebbe lasciare il Bayern Monaco la prossima estate

L’avventura di Robert Lewandowski al Bayern Monaco potrebbe essere arrivata alla conclusione. L’attaccante polacco, infatti, è finito ancora una volta nel mirino del Real Madrid, che durante la prossima sessione di calciomercato potrebbe provare seriamente a strappare il giocatore al club tedesco.

A parlare dell’interesse delle merengues è stato lo stesso calciatore ai microfoni di AS Tv. Queste le sue parole: «Il Real Madrid mi cerca per la seconda volta? Non lo so. Al momento, però, non c’è alcuna ragione di parlarne. Non abbiamo avuto contatti. C’è da dire che non potrei dire di no al Real. Se parlo già spagnolo? Sì (sorride, ndr)».